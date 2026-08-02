नशे से दूर रहने और समाज को भी नशामुक्त बनाने का लिया संकल्प
महामाया राजकीय महाविधालय, धनूपुर में ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ के तहत नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रो. अरविन्द कुमार ने स्वास्थ्य और समाज पर नशे के प्रभाव पर चर्चा की, जबकि छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
महामाया राजकीय महाविद्यालय, धनूपुर में ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ के अंतर्गत नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रो. अरविन्द कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद महाविद्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात का सीधा प्रसारण भी हुआ। प्राचार्य प्रो. अरविन्द कुमार ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में भी सबसे बड़ी बाधा बनता है। उन्होंने युवाओं से नशीले पदार्थों से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित और जिम्मेदार जीवन जीने का आह्वान किया। प्राध्यापिका डॉ. अमृता यादव ने विभिन्न राज्यों में युवाओं के बीच बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी।
छात्र-छात्राओं ने नशामुक्ति विषय पर प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं ने नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार एवं समाज को भी नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें स्वस्थ, सकारात्मक एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना रहा। इस दौरान प्राध्यापक डॉ. संतोष कुमार, डॉ. हरिश्चन्द्र मौर्य, डॉ. ज्योति मौर्य, कुल सचिव मयंक सिंह सहित सभी शिक्षक और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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