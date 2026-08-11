मोबाइल से दूरी, नशे से मुक्ति का दिलाया संकल्प
गिरिडीह के मकतपुर और नेताजी मध्य विद्यालय में ब्रह्माकुमारीज़ ने नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को नशे और मोबाइल के अनुचित उपयोग के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवन जीने और नशामुक्त भारत के लिए प्रेरित करना था।
गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह के मकतपुर उच्च विद्यालय और नेताजी मध्य विद्यालय में ब्रह्माकुमारीज़ ने नशामुक्त और विकसित भारत के निर्माण के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं गृह मंत्रालय के सहयोग से ब्रह्माकुमारीज़ द्वारा चलाए जा रहे 10 करोड़ नशामुक्त प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत हुआ, जो संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बहनों-भाइयों ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा मोबाइल के अत्यधिक और अनुचित उपयोग से होनेवाले दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया। साथ ही, राजयोग मेडिटेशन और मूल्य शिक्षा का महत्व समझाया।
मौके पर मौजूद शिक्षकों और बच्चों को स्वयं हर प्रकार के नशे से दूर रहने, स्वस्थ व सकारात्मक जीवन अपनाने और दूसरों को नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें