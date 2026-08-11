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मोबाइल से दूरी, नशे से मुक्ति का दिलाया संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह के मकतपुर और नेताजी मध्य विद्यालय में ब्रह्माकुमारीज़ ने नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को नशे और मोबाइल के अनुचित उपयोग के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवन जीने और नशामुक्त भारत के लिए प्रेरित करना था।

मोबाइल से दूरी, नशे से मुक्ति का दिलाया संकल्प

गिरिडीह, प्रतिनिधि। ​गिरिडीह के मकतपुर उच्च विद्यालय और नेताजी मध्य विद्यालय में ब्रह्माकुमारीज़ ने नशामुक्त और विकसित भारत के निर्माण के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं गृह मंत्रालय के सहयोग से ब्रह्माकुमारीज़ द्वारा चलाए जा रहे 10 करोड़ नशामुक्त प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत हुआ, जो संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बहनों-भाइयों ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा मोबाइल के अत्यधिक और अनुचित उपयोग से होनेवाले दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया। साथ ही, राजयोग मेडिटेशन और मूल्य शिक्षा का महत्व समझाया।

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मौके पर मौजूद शिक्षकों और बच्चों को स्वयं हर प्रकार के नशे से दूर रहने, स्वस्थ व सकारात्मक जीवन अपनाने और दूसरों को नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई।

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