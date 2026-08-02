.मेडिकल कॉलेज में स्वस्थ जीवन का दिया संदेश
-मेडिकल कालेज में चला नशामुक्ति अभियान, ली जागरूकता की शपथ -मेडिकल कालेज में चला नशामुक्ति अभियान, ली जागरूकता की शपथ-मेडिकल कालेज में चला नशामुक्ति अ
मलवां। अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह मेडिकल कॉलेज के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा राष्ट्रीय नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ एवं नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करना था। अभियान के दौरान 'नशे को कहें ना, जिंदगी को कहें हां' तथा 'स्वास्थ्य चुनें, खुशहाली चुनें' का संदेश दिया गया। एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं, इंटर्न, संकाय सदस्यों और स्टाफ ने तंबाकू, शराब, मादक पदार्थों के साथ-साथ तकनीकी लत के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉ. आरके मौर्य एवं उप-प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में हुआ।
इसका समन्वय डॉ. कंचन सोनी, डॉ. हरप्रीत सिंह, डॉ. तरुण कुमार और डॉ. अभिषेक साहू ने किया। आयोजकों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि नशे की गिरफ्त में आए लोगों को सहायता लेने के लिए प्रेरित करना और नशामुक्त समाज के निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना भी है।
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