मेडिकल कॉलेज में नशामुक्त भारत का लिया संकल्प
मेडिकल कॉलेज मंझनपुर में नशा मुक्त भारत संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। एमबीबीएस के छात्रों, संकाय और चिकित्सकों ने नशामुक्ति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। प्राचार्य डॉ. हरिओम कुमार ने स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।
मेडिकल कॉलेज मंझनपुर में नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में एमबीबीएस प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राओं, संकाय सदस्यों, चिकित्सकों और कर्मचारियों ने भाग लेकर नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम दौरान प्राचार्य डॉ. हरिओम कुमार सिंह ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के साथ राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाने का आवाहन किया। वहीं सह-आचार्य डॉ. राकेश कुमार शुक्ला ने सभी को नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई।
इस मौके पर सीएमएस डॉ. पंकज कुमार तिवारी, डॉ. सुरभि प्रकाश, डॉ. सरस्वती जायसवाल यादव, डॉ. विश्व प्रकाश, डॉ. रविरंजन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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