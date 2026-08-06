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पॉलिटेक्निक में नशा मुक्ति सप्ताह के अंतर्गत भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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हवेली खड़गपुर, निज संवाददाता।राजकीय पॉलिटेक्निक, मुंगेर के सांस्कृतिक क्लब द्वारा नशा मुक्ति सप्ताह के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे के प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें स्वस्थ एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था। प्राचार्या ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया।

पॉलिटेक्निक में नशा मुक्ति सप्ताह के अंतर्गत भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

हवेली खड़गपुर, निज संवाददाता।राजकीय पॉलिटेक्निक, मुंगेर के सांस्कृतिक क्लब द्वारा नशा मुक्ति सप्ताह के तहत बुधवार को संस्थान परिसर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराकर उन्हें स्वस्थ, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान की प्राचार्या खुशबू रानी ने की, जबकि समन्वयन सांस्कृतिक क्लब की संयोजिका प्रो. एकता कुमारी ने किया। कार्यक्रम में संस्थान के सभी विभागों के शिक्षक, शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नशा मुक्ति पर आधारित प्रेरणादायक गीतों से हुई। गीतों के बोल और प्रस्तुति ने पूरे सभागार को भावुक कर दिया। नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो और स्वस्थ तन, स्वस्थ मन जैसे गीतों पर तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रही। इसके बाद छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा।

कार्यक्रम का महत्व

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्या खुशबू रानी ने कहा कि आज का युवा देश का भविष्य है। नशा इस भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा, नशा केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि सोचने-समझने की शक्ति, करियर और पारिवारिक जीवन को भी नष्ट कर देता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अनुशासित जीवन, खेल-कूद और सकारात्मक सोच अपनाकर वे न केवल अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था?
कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना और उन्हें स्वस्थ, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना था।
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