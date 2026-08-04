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विद्यार्थियों-आचार्यों ने ली दहेज न लेने की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक दहेज निषेध जागरूकता कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों ने दहेज न लेने की शपथ ली और इसकी गंभीरता पर चर्चा की। इस अवसर पर कई विभागों के आचार्य और प्रोफेसर उपस्थित थे, जिन्होंने दहेज को एक गंभीर सामाजिक समस्या बताया। भारतीय संविधान में दहेज निषेध के संबंध में कानून मौजूद हैं।

विद्यार्थियों-आचार्यों ने ली दहेज न लेने की शपथ

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सोमवार को दहेज निषेध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतिहास विभाग के स्मार्ट रूम में हुए आयोजन में उपस्थित विद्यार्थियों एवं आचार्यों ने दहेज न लेने की शपथ ली। विद्यार्थियों ने दहेज निषेध जागरूकता के प्रति अपने विचार प्रस्तुत किए। छात्र-छात्राओं ने कहा कि दहेज गंभीर सामाजिक समस्या है। इस कारण बड़ी संख्या में लड़कियों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है। दहेज निषेध संबंधी भारतीय संविधान में अनेक कानून का प्रावधान किया गया है। बावजूद इसके यह समस्या बनी हुई है।

इस पर हम सभी को गंभीरतापूर्वक चिंतन और मनन करना चाहिए। यह आयोजन मानविकी संकाय, हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, संस्कृत एवं अन्य प्राच्य भाषा विभाग, दर्शनशास्त्र विभाग, अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो.राजेश कुमार मिश्र, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो.राजमुनि, इतिहास विभागाध्यक्ष प्रो.आनंद चौधरी, संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो.सीमा यादव, दर्शनशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो.नंदिनी, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ.नीरज धनकड़, प्रो.रामाश्रय सिंह, प्रो.अनुकुलचंद राय, डॉ.दीपक कुमार, डॉ.विजय कुमार रंजन, डॉ.निशा सिंह, डॉ.रवींद्र कुमार गौतम, डॉ.दिनेशचंद्र शुक्ला, डॉ.सुरेंद्र प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे।

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