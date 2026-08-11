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राम रतन शाही हाई स्कूल में छात्राओं को साइबर ठगी से बचाव की दी गई जानकारी

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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गोपालगंज के जादोपुर थाने के राम रतन शाही हाई स्कूल में छात्रों को साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक किया गया। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर साइबर पुलिस ने जानकारी दी कि कैसे छात्र ऑनलाइन सुरक्षा, सीम स्वैप फ्रॉड, और जॉब फ्रॉड से बचें। बच्चों को साइबर ठगी की जानकारी दी गई।

राम रतन शाही हाई स्कूल में छात्राओं को साइबर ठगी से बचाव की दी गई जानकारी
राम रतन शाही हाई स्कूल में छात्राओं को साइबर ठगी से बचाव की दी गई जानकारी

गोपालगंज। जादोपुर थाने के राम रतन शाही हाई स्कूल में मंगलवार को साइबर अपराध से बचाव के लिए छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर साइबर थाने की पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को साइबर अपराध से बचाव व ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर, सीम स्वैप फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन सिक्योरिटी व व्हाट्सएप टू स्टेप वेरिफिकेशन के सबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके साथ ही बच्चों को साइबर ठगी से बचने, किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, पीन व पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने तथा साइबी अपराध होने की स्थिति में तत्काल 1930 पर शिकाय दर्ज करने के लिए जागरूक किया गया।

ये भी पढ़ें:साइबर अपराध से बचाव को लेकर बच्चों को किया जागरूक

इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में साइबर थाने की पुलिस व स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। (रिपोर्ट-अभिजीत किशोर)

Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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