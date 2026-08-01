स्कूल में हुआ जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन
विश्व मानव विरोधी दिवस के अवसर पर जस्ट रार्स्टस फॉर चिल्ड्रन और छोटानागपुर कल्याण निकेतन ने कुड़पानी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बच्चों को ट्रैफिकिंग के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि प्रतिदिन 6 बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं, जिनमें से 5 बच्चे मजदूरी में धकेल दिए जाते हैं।
ठेठईटांगर, प्रतिनिधि। विश्व मानव विरोधी दिवस जस्ट रार्स्टस फॉर चिल्ड्रन एवं छोटानागपुर कल्याण निकेतन के संयुक्त तत्वाधान से कुड़पानी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर बच्चों को ट्रैफिकिंग के जाल के बारे में बताया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क ने देश भर के 250 से अधिक संगठनों से जुड़कर नेशनल चैंपियन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग की शुरुआत की है उन्होंने बताया कि आंकड़ों को देखा जाए तो प्रतिदिन औसतन 6 बच्चे तस्करी का शिकार होते हैं जिसमें से पांच बच्चे मजदूरी में धकेल दिए जाते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को जागरुक करने का प्रयास किया गया।
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