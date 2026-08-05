बाल अधिकारों की जानकारी देकर छात्राओं को किया जागरूक
रुद्रपुर के सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज में डीएम नितिन सिंह भदौरिया और सीडीओ दिवेश शासनी के निर्देश पर बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने छात्राओं को बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम, और मानव तस्करी की रोकथाम के महत्व के बारे में जानकारी दी।
रुद्रपुर, संवाददाता। डीएम नितिन सिंह भदौरिया और सीडीओ दिवेश शासनी के निर्देश पर बुधवार को सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज, रुद्रपुर में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार विषयक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बाल अधिकारों की जानकारी देकर छात्राओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति, पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, चिकित्सा विभाग, बाल विकास विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के प्रतिनिधियों ने छात्राओं को बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम, पॉक्सो अधिनियम, मानव तस्करी की रोकथाम और विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के साथ ही उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी तरह के शोषण, हिंसा या संकट की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 का तत्काल उपयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, गैर-शिक्षण कर्मचारी और छात्राएं मौजूद रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें