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छात्रों के लिए तकनीकी दक्षता संग सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर में बाल अधिकार एवं संरक्षण पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. केशवेन्द्र चौधरी ने समाज में जिम्मेदारी और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता आवश्यक बताई। सवेरा संगठन द्वारा बाल लाभ और संरक्षण पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

छात्रों के लिए तकनीकी दक्षता संग सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी

पिपराही। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर में बाल अधिकार एवं संरक्षण को लेकर एक दिवसीय जागरूकता सह संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. केशवेन्द्र चौधरी ने कहा कि बाल अधिकार, बाल संरक्षण और सामाजिक कानूनों जैसे अति-संवेदनशील विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना सवेरा स्वयंसेवी संगठन का सराहनीय और अनुकरणीय प्रयास है।

कार्यक्रम में चर्चा

उन्होंने कहा कि भावी इंजीनियरों और युवाओं को न केवल तकनीकी रूप से दक्ष बनाना आवश्यक है। बल्कि उन्हें सामाजिक जिम्मेदारियों और कानूनी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सवेरा संगठन द्वारा समाज सुधार और बाल कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य प्रशंसा के योग्य हैं।

बाल संरक्षण कानून

जिला पुलिस संचालित ऑपरेशन नया सवेरा 3,0 के तहत डीएसपी साइबर द्वारा कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को बाल संरक्षण संबंधी कानूनों, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं सबेरा स्वयंसेवी संगठन के सचिव मोहन कुमार ने बाल अधिकार, बाल संरक्षण, तथा बच्चों के हितों की रक्षा को लेकर बनाए गए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचों पर प्रकाश डाला।

समाज का नैतिक कर्तव्य

उन्होंने कहा कि बच्चे किसी भी समाज का भविष्य होते हैं। और उनके अधिकारों की रक्षा करना केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं। बल्कि पूरे समाज का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी तकनीकी दक्षता और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में बाल अधिकारों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। वन स्टॉप सेंटर की रानी कुमारी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम तथा घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। साथ ही वन स्टॉप सेंटर से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी, चिकित्सकीय व परामर्श सुविधाओं के बारे में बताया。

FAQs

गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर में जागरूकता कार्यक्रम कब आयोजित किया गया?
यह कार्यक्रम एक दिवसीय जागरूकता सह संवेदीकरण कार्यक्रम था।
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