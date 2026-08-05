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प्रसूताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के गायनी विभाग में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें डॉक्टर कल्पना मिश्रा ने प्रसूताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए और छह माह तक केवल मां का दूध देना आवश्यक है।

प्रसूताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में किया जागरूक

बस्ती। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के गायनी विभाग में मंगलवार को प्रसूताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. कल्पना मिश्रा ने बताया कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। मां का पहला पीला और गाढ़ा दूध नवजात के लिए अमृत के समान होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व बच्चे को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि छह माह तक शिशु को केवल मां का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान बच्चे को पानी देने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि मां के दूध में शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

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इस दौरान डॉ. आफरीन खानम, डॉ. सोनल और विवेक गौतम मौजूद रहे।

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