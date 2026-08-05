Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशा समाज, परिवार और युवा शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

नशा समाज, परिवार और युवा शक्ति का सबसे बड़ा शत्रुनशा समाज, परिवार और युवा शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु

नशा समाज, परिवार और युवा शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु

ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में नशा मुक्ति सप्ताह के अंतर्गत रमणरेती मार्ग स्थित नारायण आश्रम में एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के प्रति जनचेतना उत्पन्न करना तथा विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए उन्हें स्वस्थ, संस्कारित एवं सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना रहा। संस्थापक सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अध्यक्ष महेश भारद्वाज ने कहा कि नशा सामाजिक बुराइयों की जड़ है।

डॉ. मनोज मोहन शास्त्री ने कहा कि नशा मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर उसे पतन की ओर ले जाता है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने नशे से स्वयं दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेने के साथ आगामी दिनों में भी विभिन्न क्षेत्रों में जनजागरण अभियान चलाकर नशा मुक्ति का संदेश जन-जन तक पहुँचाने का निर्णय लिया।इस अवसर पर महंत सुंदर दास, पुरुषोत्तमाचार्य, महामंडलेश्वर वेदानंद गिरि, गोपाल शरण शर्मा, रामनारायण ब्रजवासी, पूरन शर्मा, गोविन्द नारायण ब्रजवासी आदि उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।