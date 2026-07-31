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स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सरकार कर रही निरंतर कार्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में उप्र माटीकला बोर्ड के 9वें स्थापना दिवस पर माटीकला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक श्रीराम चौहान ने माटीकला के संरक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कौशल विकास के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने भी कार्यक्रम में अपनी राय प्रस्तुत की।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सरकार कर रही निरंतर कार्य
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सरकार कर रही निरंतर कार्य

गोरखपुर। उप्र माटीकला बोर्ड के 9वें स्थापना दिवस पर संचालित माटीकला जागरूकता पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को कम्बल कारखाना खजनी में एक दिवसीय माटीकला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि खजनी के विधायक श्रीराम चौहान ने माटीकला के संरक्षण, संवर्धन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि की केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कौशल को नई पहचान दिलाने और उन्हे आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरन्तर कार्य किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि खजनी अंशुधर दुबे, गजेन्द्र राम त्रिपाठी, सत्येन्द्र बहादुर सिंह, संजय सिंह, आदर्श राम त्रिपाठी, धरणीधर राम त्रिपाठी, दुर्गेश पटवा, व्यास यादव, मनोज कुमार ने भी अपने विचार रखे।

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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरके श्रीवास्तव, केएम पाण्डेय, विजय कुमार आदि उपस्थित रहे।

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