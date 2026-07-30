Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रधानमंत्री आवास योजना: चित्रकला, निबंध व क्विज प्रतियोगिता, विजेताओं को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

गुरुवार को नगर पंचायत बायसी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्रकला, निबंध लेखन और क्विज प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना था। विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना: चित्रकला, निबंध व क्विज प्रतियोगिता, विजेताओं को किया सम्मानित

बायसी, एक संवाददाता। नगर विकास एवं आवास विभाग तथा जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर गुरुवार को नगर पंचायत बायसी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जन-जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकला, निबंध लेखन एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नगर पंचायत कार्यालय परिसर में नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी शांति कुमारी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा युवाओं में रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता प्रतिभागियों को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

ये भी पढ़ें:समाज में नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित करने का संकल्प

नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी शांति कुमारी एवं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली ने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कार्यपालक पदाधिकारी शांति कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ समाज में जन-जागरूकता और जनभागीदारी को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, रचनात्मक सोच और जागरूकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली ने प्रतिभागियों, अभिभावकों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पंचायत आगे भी जनहित और जागरूकता से जुड़े ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। कार्यक्रम में नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Siwan News निबंध, चित्रकला व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।