प्रधानमंत्री आवास योजना: चित्रकला, निबंध व क्विज प्रतियोगिता, विजेताओं को किया सम्मानित

बायसी, एक संवाददाता। नगर विकास एवं आवास विभाग तथा जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर गुरुवार को नगर पंचायत बायसी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत जन-जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकला, निबंध लेखन एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नगर पंचायत कार्यालय परिसर में नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी शांति कुमारी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा युवाओं में रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता प्रतिभागियों को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी शांति कुमारी एवं मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली ने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कार्यपालक पदाधिकारी शांति कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ समाज में जन-जागरूकता और जनभागीदारी को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, रचनात्मक सोच और जागरूकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली ने प्रतिभागियों, अभिभावकों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पंचायत आगे भी जनहित और जागरूकता से जुड़े ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। कार्यक्रम में नगर पंचायत के अधिकारी, कर्मी, जनप्रतिनिधि, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित थे।