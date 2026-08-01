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केवटी:राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं छात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत पिंडारुच उच्च विद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा ने नागरिकों से अभियान में भाग लेने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करने का आग्रह किया। छात्रों ने सवालों के सही उत्तर देकर पुरस्कार जीते।

केवटी:राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं छात्र

शेष नारायण झा,केवटी। सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीओ), दरभंगा की ओर से शुक्रवार को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत प्लस टू उच्च विद्यालय, पिंडारुच के परिसर में शुक्रवार को जागरूकता एवं प्रेरणा कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता केंद्रीय संचार ब्यूरो, दरभंगा के उपनिदेशक लौकिक परख ने की। मुख्य अतिथि विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा ने कहा कि ‘हर घर तिरंगा’ अभियान केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम नहीं, देश के प्रति सम्मान, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का जन आंदोलन है। उन्होंने आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक नागरिक से अपने घर, प्रतिष्ठान एवं संस्थानों पर तिरंगा फहराने तथा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े नियमों का पालन करने की अपील की।

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उन्होंने कहा कि इस अभियान में युवाओं और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।विशिष्ट अतिथि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुणाल कुमार ने छात्र-छात्राओं से स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय ध्वज तथा देशभक्ति से जुड़े कई प्रश्न पूछे। सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अभियान के उद्देश्य, राष्ट्रीय ध्वज के महत्व तथा स्वतंत्रता दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों ने अभियान को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का संकल्प लिया। मौके पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, दरभंगा के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार झा, फिल्म अभिनेता नवीन चौधरी, ज्ञान रंजन चौधरी, नवजीत कुमार चौधरी, गगन चंद्र चौधरी, ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार पदाधिकारी मिहिर कुमार झा, भानु कुमार झा, विद्यालय के एचएम विनय कुमार झा आदि थे।

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