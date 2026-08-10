जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन
पीरपैंती के बाराहाट पंचायत में बालिका शिक्षा एवं प्रगति कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 14 से 29 वर्ष की आयु की बालिकाओं को 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करने का जोर दिया गया। कार्यक्रम में कई प्रेरक और प्रोजेक्ट प्रबंधक शामिल हुए।
पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। प्रखंड की बाराहाट पंचायत में बालिका शिक्षा एवं प्रगति कार्यक्रम के तहत जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बताया गया कि 14 से 29 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं को 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार किया जाना है। कार्यक्रम में प्रेरक सबीहा नाज, समीरा खातून, ग्राम साथी प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश सिंह, देवम लोहार आदि मौजूद थे। इससे पूर्व जीविका दीदी अधिकार केंद्र पीरपैंती में इन चयनित प्रेरकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।
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