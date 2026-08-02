फिशरी कॉलेज में नशामुक्त युवा-विकसित भारत अभियान के तहत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित
गुमला स्थित फिशरी कॉलेज में नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और इसके खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने स्वस्थ और विकसित भारत के लिए सामूहिक संकल्प लिया।
गुमला, प्रतिनिधि। जशपुर रोड स्थित फिशरी कॉलेज में रविवार को नशा मुक्त युवा-विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन संबोधन में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालती है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा परिवार और समाज से भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा,जब देश का युवा शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और नशे की लत से मुक्त होगा।
कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों व शिक्षकों ने नशामुक्त, स्वस्थ और विकसित भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। मौके पर एके शर्मा, डॉ. ओम प्रवेश कुमार रवि, डॉ. आनंद वैष्णव, डॉ. स्टेनजिन गावा, संजय नाथ पाठक सहित कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी और स्वयंसेवक उपस्थित रहे।
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