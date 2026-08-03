Vikasnagar News: महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज में 800 विद्यार्थियों ने ली नशा मुक्ति की शपथ

Vikasnagar News: महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज, डाकपत्थर में सोमवार को नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 800 छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया। शिक्षकों ने नशे के दुष्प्रभावों और इसके खिलाफ जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया।

Vikasnagar News: विकासनगर, संवाददाता। महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज, डाकपत्थर में सोमवार को नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के लगभग 800 छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लेते हुए नशा मुक्ति की शपथ ग्रहण की।

प्रतिज्ञा और संकल्प छात्र-छात्राओं ने प्रतिज्ञा ली कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने के साथ ही अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी नशा मुक्ति अभियान से जोड़कर समाज को जागरूक करने का कार्य करेंगे। शिक्षक भरत सिंह चौहान ने कहा कि नशा मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है और उसकी मानसिक क्षमता को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि समाज को आत्ममंथन करते हुए युवाओं को बेहतर संस्कार देने होंगे, तभी नशे की प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त किया जा सकेगा।

समाज की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य अरुण डबराल ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा कि समाज को जागरूक करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा उत्तराखंड में चल रहे नशा मुक्त जन-जागरूकता अभियान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने छात्रों से इस अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। बताया कि विद्यालय में पिछले एक सप्ताह से लगातार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत भाषण, व्याख्यान और विभिन्न जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोग कार्यक्रम में विद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी कुंवर सिंह राय, शूरवीर तोमर, बिंदास गैरोला, कुशालानंद पुरोहित, अमित कोठियाल, सरिता बिजल्वाण, सरिता सैनी, कृष्ण जोशी, कविता सकलानी, सुमित लखरवाल, इंद्रजीत, धीरज उनियाल, सरिता जोशी, सुनील जोशी, मुकेश त्यागी आदि मौजूद रहे।