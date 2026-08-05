Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नगर थाने की पुलिस ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया कानून का पाठ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

पुलिस दीदी टीम ने ऑपरेशन विधि पालक युवक अभियान के तहत बीपी स्कूल में छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक

नगर थाने की पुलिस ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया कानून का पाठ

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। शहर के बीपी स्कूल में बुधवार को पुलिस प्रशासन के द्वारा जिला स्तर पर गठित पुलिस दीदी अभया विग्रेड बच्चो के बीच ऑपरेशन विधि पालक युवक अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर थाना -पुलिस टीम एवं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के सहयोगी संगठन वैशाली समाज कल्याण संस्थान, बाघा और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका कामनी कुमारी ने की।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: नगर थाने की पुलिस ने स्कूली बच्चों को पढ़ाया कानून का पाठ

कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम में स्कूल के बच्चो के बीच नगर थानाध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु ने कहा कि ऑपरेशन विधि पालक युवक अभियान का उदेश्य सभी बालको को संकल्प दिलाकर एक सभ्य नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना है। ताकि सभी महिलाओ और बालिकाओं को उचित सम्मान मिले। साथ ही इनसे जुड़ी आपराधिक घटनाओ पर पुलिस और सभ्य नागरिको के सहयोग से दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके।

कानूनी जानकारी

पुलिस निरीक्षक अर्चना सिन्हा ने बीएनएस के तहत महिलाओ और बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न कानूनी प्रवाधानों के बारे में विस्तारपुर्वक जानकारी साझा किया। पुलिस निरीक्षक पल्ली प्रिया ने पुलिस दीदी अभया विग्रेड टीम के संरचनाओं से बच्चों को अवगत कराया। महिलाओ और बालिकाओ से जुड़ी आपराधिक घटनाओ की जानकारी त्वरित पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 एवं साईबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर गोपनीय सूचना देने के लिए सभी छात्रों को प्रेरित किया। मौके पर एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन' के जिला समन्वयक विजय प्रताप, वैशाली समाज कल्याण संस्थान के जिला प्रतिनिधि राजमणि रंजन, नगर थाना के सहायक पुलिस निरीक्षक अनीता कुमारी के अलावा शिक्षिकाओं में मीनाक्षी शंकर, विमल कुमारी, रानी कुमारी, खुशबू कुमारी आदि उपस्थित थे। रिपोर्टर:मनोज सहनी

सामान्य प्रश्न

इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों को सभ्य नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना और महिलाओं और बालिकाओं को उचित सम्मान प्रदान करना है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News Begusarai
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।