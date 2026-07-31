स्वस्थ्य जीवन के लिए जागरूक किया
बहेड़ी। केसर इंटर कॉलेज में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वस्थ्य जीवन जीने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके जल संचयन और बीमारियों को रोकने के लिए प्रेर
बहेड़ी। केसर इंटर कॉलेज में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वस्थ्य जीवन जीने के लिए जागरूक किया गया। नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर रवि रंजन और जय चौबे ने वर्षा जल संचयन करने का संकल्प दिलाया। डायरिया सहित बीमारियों के रोकथाम के तरीके बताए। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रिंसिपल रवि शर्मा ईको क्लब के बच्चों से एक पेड़ लगाकर सेल्फी लेने को कहा। शिक्षक इंद्रजीत ने कहा खुद भी प्लास्टिक का प्रयोग ने करें। लोगों को भी प्लास्टिक का प्रयोग न करने को जागरूक करे। इस मौके पर जयेन्द्र वर्मा, चंद्रभानु सिंह, सतीश, सत्यवीर आदि मौजूद रहे।
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