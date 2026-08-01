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नशे को छोड़कर अपनी ऊर्जा सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं युवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, विकासनगर
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श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय, चकराता में नशा मुक्त युवा-विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने के अलावा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। प्राचार्य और अन्य वक्ताओं ने नशे के हानिकारक प्रभावों के प्रति चेताया।

नशे को छोड़कर अपनी ऊर्जा सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं युवा
नशे को छोड़कर अपनी ऊर्जा सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं युवा

श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय, चकराता में शनिवार को नशा मुक्त युवा-विकसित भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना था। प्राचार्य डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि नशा व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य और करियर को गहराई से प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं। उन्होंने कहा कि नशामुक्त युवा ही राष्ट्र निर्माण में सशक्त योगदान दे सकते हैं।

डॉ. ऐपन सिंह ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मानुशासन, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच को अपनाने का आह्वान किया। डॉ. अभय शिखर पंवार ने कहा कि नशे की लत विद्यार्थियों की शिक्षा, एकाग्रता, अनुशासन तथा व्यक्तित्व विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। डॉ. शैलजा रावत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति की प्रतिभा और ऊर्जा को नष्ट कर देता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच को अपनाएँ तथा समाज को नशामुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। मौके पर डॉ. शिवांगी उपाध्याय, डॉ. अभय शिखर पंवार, डॉ. मुकेश चन्द्र बडोनी, मनोज जोशी, अंकुर कुमार, प्रेरणा राणा, पंकज कुमार, अर्जुन, विनोद आदि मौजूद रहे।

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