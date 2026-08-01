बाल विवाह व नशामुक्त समाज को लेकर स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक
बाल विवाह व नशामुक्त समाज को लेकर स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक बाल विवाह व नशामुक्त समाज को लेकर स्कूली बच्चों को किया गया जागरूकबाल विवाह व नशामु
कटिहार, निज प्रतिनिधि। बाल विवाह और नशामुक्त समाज बनाने को लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत डीएडब्लूएन एवं एएसएचए कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जागरूकता कार्यक्रम
प्लस टू राजकीय कृत उच्च एवं मध्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं के साथ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक ज्योतिष कुमार मंडल ने अतिथियों का स्वागत किया। छात्र-छात्राओं को नशा से होने वाली सामाजिक आर्थिक एवं मानसिक नुकसान के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।
कानूनी जानकारी
जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव कमलेश सिंह देऊ ने बताया कि कानून की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जिला विधिक सेवा प्राधिकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि समाज में शराब बंदी के बावजूद युवा वर्ग सुखे नशे की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों की समझ विकसित नहीं होने की फायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्व उनसे नशा एवं गलत काम करवाते हैं ,एवं उनसे कुरियर का काम करवाते। सभी बच्चों को इनसे बचना चाहिए और पैसे के लालच में किसी तरह का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कानून के अनुसार गलत है। एवं उसके भविष्य को बर्बाद कर सकता है।
बाल विवाह की रोकथाम
बाल विवाह की रोकथाम को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मुख्य न्याय रक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव ने छात्र-छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर तटवासी समाज न्यास के प्रखंड समन्वयक प्रदीप कुमार , जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आशीष कुमार झा सहित विद्यालय के शिक्षक व छात्र-छात्रा मौजूद थे।
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