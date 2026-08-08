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किशनगंज : विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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किशनगंज में पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों के लिए विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम पर एक जिला स्तरीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रोजगार सृजन, कृषि, और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। अंत में अधिकारियों ने प्रतिभागियों के सवालों का उत्तर देकर सम्मेलन का समापन किया।

किशनगंज : विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दी जानकारी

किशनगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट स्थानीय खगड़ा स्थित सम्राट अशोक भवन में शनिवार को विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के प्रति त्रिस्तरीय पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों में जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार झा द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया गया तथा सम्मेलन के उद्देश्य एवं महत्त्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

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विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम का महत्व

जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने अपने संबोधन में विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के बारे मे विस्तृत प्रकाश डालते हुए इसके अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ज़ोर दिया। साथ ही भारत - जी राम जी अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ-साथ पौधरोपण को आजीविका से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से मोरिंगा की खेती को प्रोत्साहित करने, इससे होने वाली आय एवं ग्रामीण परिवारों की आजीविका में इसके संभावित योगदान के संबंध में जानकारी दी।

आर्थिक विकास के उपाय

उन्होंने ग्रामीण हाटों को स्थानीय उत्पादों के विपणन का प्रभावी केंद्र बनाने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण स्तर पर आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए रोजगार, स्वरोजगार एवं सतत आजीविका के अवसर बढ़ाने तथा सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

तकनीकी सत्र की विस्तृत चर्चा

सम्मेलन के प्रथम तकनीकी सत्र में वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से भारत - जी राम जी अधिनियम तक की यात्रा एवं इसके प्रमुख प्रावधानों का अवलोकन प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात भारत - जी राम जी अधिनियम, 2025 पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अधिनियम के विभिन्न पहलुओं एवं इसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी प्रतिभागियों को दी गई।

ग्राम पंचायत योजना पर प्रस्तुतीकरण

दोपहर के सत्र में समृद्ध, सम्पन्न एवं स्वावलंबी पंचायत के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजना विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया। इस सत्र में पंचायतों को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाबद्ध विकास तथा विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के समन्वय पर चर्चा की गई।

पंचायत प्रधानों की भूमिका

इसके उपरांत भारत - जी राम जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत प्रधानों की भूमिका” विषय पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों, सहभागिता एवं नेतृत्व की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई।

सम्मेलन का उद्देश्य

कार्यक्रम के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों को विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के प्रावधानों, पंचायतों की भूमिका तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। सम्मेलन का उद्देश्य पंचायत स्तर पर बेहतर समझ विकसित करते हुए योजनाओं के प्रभावी एवं सहभागी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना रहा।

समापन सत्र

कार्यक्रम के अंत में समापन सत्र के दौरान उपविकास आयुक्त महोदय द्वारा प्रतिभागियों से भारत - जी राम जी के क्रियान्वयन की संभावनाओं, स्थानीय स्तर पर इसकी उपयोगिता,कार्यान्वयन की संभावनाओं से संबंधित प्रश्नों का निराकरण करते हुए जनप्रतिनिधियों से सुझावों को प्राप्त किया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन एवं समापन संबोधन के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया?
यह सम्मेलन शनिवार को किशनगंज के खगड़ा स्थित सम्राट अशोक भवन में आयोजित किया गया।
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