मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी में कैंसर जागरूकता अभियान
लक्सर, संवाददाता। मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी लक्सर में बुधवार को कैंसर वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ के तत्वावधान में कैंसर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार
लक्सर, संवाददाता। मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी में बुधवार को कैंसर वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ के नेशनल कोऑर्डिनेटर राहुल तिवारी ने छात्रों को कैंसर के शुरुआती लक्षणों की जानकारी दी। उन्होंने समय रहते इसकी जांच कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तंबाकू, गुटका, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट और सिगार जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कैंसर का प्रमुख कारण है, इसलिए इनसे पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, नींबू, खरबूजा जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन, स्वच्छ जल का पर्याप्त उपयोग, शरीर की साफ-सफाई तथा हेपेटाइटिस-बी का टीकाकरण कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है।
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