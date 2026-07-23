रक्षा बलों में कमीशन प्रवेश के अवसरों पर जागरूकता कार्यक्रम
फोटो 12. संभावना उच्च विद्यालय में गुरुवार को आउटरीच कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट और अतिथि।
आरा, निज प्रतिनिधि मशीनीकृत इन्फैंट्री रेजिमेंट के रिकॉर्ड्स की ओर से गुरुवार को आउटरीच कार्यक्रम मिशन निरंतर मिलाप 1.0 : चरण चार (केंद्रीय पूर्व क्षेत्र) के अंतर्गत गुरुवार को आरा के संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में अग्निपथ योजना और रक्षा बलों में उपलब्ध विभिन्न कमीशन प्रवेश के अवसरों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन पूर्व सैनिक समिति के अध्यक्ष कर्नल एसके सिंह (सेवानिवृत्त) और विद्यालय की प्राचार्या अर्चना कुमारी के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय रक्षा बलों में उपलब्ध विभिन्न करियर अवसरों, अग्निपथ योजना, चयन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और कमीशन प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था।
इसमें 157 छात्र और 135 छात्राएं शामिल हुईं। सभी ने उत्साहपूर्वक इस बारे में जाना।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें