खुद रहें नशे से दूर, दूसरों को करें जागरूक
कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 'नशा मुक्ति केंद्र' विषय पर जागरूकता व्याख्यान हुआ। मुख्य वक्ता रमेश कुमार ने नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा की। सहायक अधिकारी विमल कुमार ने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को जागरूक करने की अपील की। अंत में शपथ भी दिलाई गई।
कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के यूटिलिटी भवन में 'नशा मुक्ति केंद्र' विषय पर एक जागरूकता व्याख्यान का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ मंडल रमेश कुमार ने कहा कि नशे के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। सहायक क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी विमल कुमार साहू ने युवाओं से अपील की और कहा कि वे खुद नशे से दूर रहें तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. एकता शर्मा, डॉ. मुकेश श्रीवास्तव, डॉ. संघमित्रा महापात्र ने किया। अंत में सभी को शपथ भी दिलाई गई।
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