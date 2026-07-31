मानव तस्करी मानवाधिकारों का उल्लंघन

मोतिहारी में विश्व मानव तस्करी दिवस पर श्रम संसाधन कार्यालय में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। सिविल जज नितिन त्रिपाठी ने मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों को संदिग्ध प्रस्तावों से सतर्क रहने को कहा। कार्यक्रम में विभिन्न अतिथियों ने भाग लिया और विचार साझा किए।

मोतिहारी, हिसं। विश्व मानव तस्करी दिवस पर श्रम संसाधन कार्यालय के सभा भवन में गुरुवार को नेत्रिका फाउंडेशन व मानव सेवा संस्थान के बैनर तले विचार गोष्ठी आयोजित की गयी।

कार्यक्रम का उदेश्य जिला विधिक सेवा संघ के सचिव सिविल जज नितिन त्रिपाठी ने मानव तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक समस्या के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। मानव तस्करी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है, जिसमें महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्गों को झूठे प्रलोभन, धोखाधड़ी अथवा बलपूर्वक शोषण का शिकार बनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रायः जबरन श्रम, यौन शोषण, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति व अन्य अवैध गतिविधियों में लोगों का उपयोग किया जाता है जिसके लिए जन जागृत पर बल दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की गई कि वे रोजगार, शिक्षा अथवा विवाह के नाम पर दिए जाने वाले संदिग्ध प्रस्तावों से सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित प्रशासन या पुलिस को दें।