मानव तस्करी मानवाधिकारों का उल्लंघन
मोतिहारी में विश्व मानव तस्करी दिवस पर श्रम संसाधन कार्यालय में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। सिविल जज नितिन त्रिपाठी ने मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों को संदिग्ध प्रस्तावों से सतर्क रहने को कहा। कार्यक्रम में विभिन्न अतिथियों ने भाग लिया और विचार साझा किए।
मोतिहारी, हिसं। विश्व मानव तस्करी दिवस पर श्रम संसाधन कार्यालय के सभा भवन में गुरुवार को नेत्रिका फाउंडेशन व मानव सेवा संस्थान के बैनर तले विचार गोष्ठी आयोजित की गयी।
कार्यक्रम का उदेश्य
जिला विधिक सेवा संघ के सचिव सिविल जज नितिन त्रिपाठी ने मानव तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक समस्या के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। मानव तस्करी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है, जिसमें महिलाओं, बच्चों व कमजोर वर्गों को झूठे प्रलोभन, धोखाधड़ी अथवा बलपूर्वक शोषण का शिकार बनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रायः जबरन श्रम, यौन शोषण, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति व अन्य अवैध गतिविधियों में लोगों का उपयोग किया जाता है जिसके लिए जन जागृत पर बल दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की गई कि वे रोजगार, शिक्षा अथवा विवाह के नाम पर दिए जाने वाले संदिग्ध प्रस्तावों से सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित प्रशासन या पुलिस को दें।
विशेष अतिथियों के विचार
श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने कहा कि विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस हमें यह संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हम सभी मिलकर मानव तस्करी मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान दें । कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर की। अतिथियों का स्वागत नेत्रिका फाउंडेशन के निदेशक डॉ कमलेश कुमार व संचालन नीरज कुमार ने किया। गोष्ठी को पूर्व प्राचार्य जगत नारायण प्रसाद,डॉ मंजर नसीम, संगीता चित्रांश, लायंस क्लब से सुजीत कुमार सिंह, सत्यम बत्स ,डॉ स्नेहा, एस चौरसिया,अरुण कुमार श्रीवास्तव, विनय कुमार,दिग्विजय कुमार, श्यामल प्रतीक,उमेश साह आदि ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर रक्सौल के माहेर, डंकन, प्रथम, लांस क्लब, सिटीजन फॉर्म, भारत विकास परिषद के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।
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