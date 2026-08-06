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बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के प्रचार-प्रसार के लिए डीसी ने रवाना किया जागरूकता रथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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डीसी आलोक कुमार ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सहयोग से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जागरूकता रथ रवाना किया। उन्होंने किसानों को योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। पात्र किसान 31 अगस्त 2026 तक नामांकन करा सकते हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को सक्रियता से सहायता करने के लिए निर्देश दिए गए।

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ के प्रचार-प्रसार के लिए डीसी ने रवाना किया जागरूकता रथ

डीसी आलोक कुमार ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सौजन्य से विशेष जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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जागरूकता अभियान

मौके पर डीसी ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने, योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने एवं जिले के अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया।

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पंजीकरण प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि पात्र किसान अपने निकटतम प्रज्ञा केंद्र पर जाकर अथवा योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं। खरीफ 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी पात्र किसानों से अपील कर कहा कि वे अंतिम तिथि से पूर्व अपना पंजीकरण अवश्य सुनिश्चित करें।

सहयोग की अपील

वहीं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जिला प्रबंधक के द्वारा सभी बैंक शाखाओं, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, सीएससी संचालकों एवं संबंधित संस्थाओं से अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, जिससे योजना का लाभ जिले के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंच सके। मौके पर उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, जिला कृषि पदाधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जिला प्रबंधक सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि कब है?
खरीफ 2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
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