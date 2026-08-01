नेत्रदान, अंगदान व पर्यावरण संरक्षण के लिए पदयात्रा शुरू

पेज-04 के प्सन :- जागरूकता अभियान के दौरान पदयात्रा में भाग लेती भाजपा नेत्री मीना कुशवाहा व अन्य बक्सर, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा एवं पर्यावरण सुरक्षा के अवसर पर शनिवार को दधीचि...

पेज-04 के लिए बक्सर से डुमरांव तक आयोजित की जा रही दो दिवसीय पदयात्रा कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों के साथ जनप्रतिनिधि थे उपस्थित फोटो संख्या-18, कैप्सन :- जागरूकता अभियान के दौरान पदयात्रा में भाग लेती भाजपा नेत्री मीना कुशवाहा व अन्य बक्सर, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा एवं पर्यावरण सुरक्षा के अवसर पर शनिवार को दधीचि देहदान समिति और आशा पर्यावरण के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता पदयात्रा निकाली गई। दो दिवसीय पदयात्रा बक्सर से डुमरांव तक आयोजित की जा रही है।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान, अंगदान व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। पदयात्रा को संबोधित करते हुए दधीचि देहदान समिति बक्सर की अध्यक्ष एवं नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन मीना सिंह ने कहा कि नेत्रदान किसी जरूरतमंद के जीवन में रोशनी ला सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से नेत्रदान और अंगदान के साथ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। आशा पर्यावरण के संयोजक विपिन कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

प्रतीकात्मक पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर लगभग एक किलोमीटर की प्रतीकात्मक पदयात्रा की और लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने नेत्रदान, अंगदान एवं पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। मौके पर रोटेरियन मनीष पांडे, मनोज वर्मा, डीएओ धर्मेंद्र कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, प्रदेश सचिव अशोक प्रजापति, सौरभ तिवारी, मंजेश केशरी, विवेक कुमार, अनीता यादव, पूनम रविदास, रोटरी अध्यक्ष निर्मल कुमार सिंह, डॉ. धर्मेंद्र, सुनील सरला, विक्रम जयनारायण निषाद सहित अन्य उपस्थित थे।