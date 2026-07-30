Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर किया गया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

गुरुवार को केबी कॉलेज बेरमो की एनएसएस इकाई द्वारा विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बाल तस्करी, पॉक्सो कानून और बाल अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। प्राचार्य लक्ष्मी नारायण और कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. प्रभाकर कुमार ने विषय पर विस्तृत जानकारी दी। छात्रों ने भाषण देकर इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाई।

विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर किया गया जागरूक

कथारा, प्रतिनिधि। गुरुवार को केबी कॉलेज बेरमो की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्राचार्य लक्ष्मी नारायण के निर्देश एवं कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ प्रभाकर कुमार के नेतृत्व में विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कारो स्पेशल, फेस टू बेरमो में बाल तस्करी, पॉक्सो कानून एवं बाल अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। प्राचार्य ने बताया विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर मानव तस्करी के बारे में जागरूक किया जाता है। वहीं कार्यक्रम पदाधिकारी ने बाल अधिकारों, बाल तस्करी के विभिन्न प्रकारों, पॉक्सो कानून की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कहा कि बाल तस्करी गंभीर अपराध है। बाल तस्करी के रूप, कमजोर बच्चों को कई तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है जिसमें यौन शोषण, जबरन मजदूरी, भीख मांगना, छोटे मोटे अपराध, बाल विवाह, सशस्त्र संघर्ष में बच्चे, अवैध तरीके से गोद लेना आदि शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस -सीमांचल बना मानव तस्करों का सॉफ्ट टारगेट

स्वयं सेवकों ने भी भाषण के माध्यम से संदेश दिया जिनमें सुमित सिंह, अमन तिवारी, कृष दास, रेशमा परवीन, अंतरा कुमारी, सोनू शर्मा, मिलन गुप्ता, तनीषा प्रवीण, करण कर्मकार, सोनी कुमारी, रिया कुमारी, मोहिनी कुमारी, नीतू कुमारी आदि शामिल रहे। विद्यालय के एचएम निरंजन प्रसाद ठाकुर, अन्य शिक्षक व स्वयं सेवकों की उपस्थिति रही।

ये भी पढ़ें:विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस -सीमांचल बना मानव तस्करों का सॉफ्ट टारगेट

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Crime News Bokaro News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।