विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर किया गया जागरूक
गुरुवार को केबी कॉलेज बेरमो की एनएसएस इकाई द्वारा विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बाल तस्करी, पॉक्सो कानून और बाल अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। प्राचार्य लक्ष्मी नारायण और कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. प्रभाकर कुमार ने विषय पर विस्तृत जानकारी दी। छात्रों ने भाषण देकर इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाई।
कथारा, प्रतिनिधि। गुरुवार को केबी कॉलेज बेरमो की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्राचार्य लक्ष्मी नारायण के निर्देश एवं कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ प्रभाकर कुमार के नेतृत्व में विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कारो स्पेशल, फेस टू बेरमो में बाल तस्करी, पॉक्सो कानून एवं बाल अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। प्राचार्य ने बताया विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर मानव तस्करी के बारे में जागरूक किया जाता है। वहीं कार्यक्रम पदाधिकारी ने बाल अधिकारों, बाल तस्करी के विभिन्न प्रकारों, पॉक्सो कानून की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कहा कि बाल तस्करी गंभीर अपराध है। बाल तस्करी के रूप, कमजोर बच्चों को कई तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है जिसमें यौन शोषण, जबरन मजदूरी, भीख मांगना, छोटे मोटे अपराध, बाल विवाह, सशस्त्र संघर्ष में बच्चे, अवैध तरीके से गोद लेना आदि शामिल हैं।
स्वयं सेवकों ने भी भाषण के माध्यम से संदेश दिया जिनमें सुमित सिंह, अमन तिवारी, कृष दास, रेशमा परवीन, अंतरा कुमारी, सोनू शर्मा, मिलन गुप्ता, तनीषा प्रवीण, करण कर्मकार, सोनी कुमारी, रिया कुमारी, मोहिनी कुमारी, नीतू कुमारी आदि शामिल रहे। विद्यालय के एचएम निरंजन प्रसाद ठाकुर, अन्य शिक्षक व स्वयं सेवकों की उपस्थिति रही।
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