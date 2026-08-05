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जेएन कॉलेज: छात्र-छात्राओं ने नशे से दूर रहने की ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के जेएन कॉलेज, धुर्वा में 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से सचेत किया गया और नए मतदाताओं को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। प्राचार्या ने युवाओं से नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और मतदान के महत्व पर जोर दिया।

जेएन कॉलेज: छात्र-छात्राओं ने नशे से दूर रहने की ली शपथ

रांची, विशेष संवाददाता। जेएन कॉलेज, धुर्वा में ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के तहत बुधवार को जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करने के साथ-साथ नए मतदाताओं को लोकतंत्र में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। प्राचार्या डॉ. शम्शुन नेहरा ने छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और नशे की लत न केवल स्वास्थ्य, बल्कि परिवार और समाज पर भी बुरा असर डालती है। कार्यक्रम के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, नागरिक कर्तव्यों को समझने और मतदान के प्रति दूसरों को भी प्रेरित करने का आह्वान किया गया।

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