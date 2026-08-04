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विश्व स्तनपान सप्ताह पर मिथ बनाम तथ्य सत्र आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर हिंडाल्को सीएसआर और पीसीआई इंडिया के सहयोग से बिटिया प्रोजेक्ट के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। 4 अगस्त को गर्भवती महिलाओं और माताओं के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए, जहां स्तनपान से जुड़े मिथकों और विज्ञान के तथ्यों की जानकारी दी गई।

विश्व स्तनपान सप्ताह पर मिथ बनाम तथ्य सत्र आयोजित

लोहरदगा, संवाददाता।विश्व स्तनपान सप्ताह पर हिंडाल्को सीएसआर एवं पीसीआई इंडिया के सहयोग से संचालित बिटिया प्रोजेक्ट के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए चार अगस्त को लोहरदगा सदर एवं किस्को प्रखंड के चयनित गांवों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मिथ बनाम तथ्य विषय पर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। आज आयोजित सत्रों में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं समुदाय की महिलाओं को स्तनपान से जुड़े प्रचलित मिथकों और उनके वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि जन्म के एक घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान कराना क्यों आवश्यक है। छह माह तक केवल मां का दूध ही शिशु का सर्वोत्तम आहार है।

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उसके बाद पूरक आहार कैसे और कब शुरू करना चाहिए। साथ ही स्तनपान कराने की सही विधि, मां के उचित खान-पान, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा किन गलत धारणाओं से बचना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई।सदर प्रखंड मे जोरी पंचायत के कुटमू आंगनवाड़ी केंद्र, हरमू पंचायत के हरमू नीचे टोली आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी केंद्र में सत्र आयोजित किए गए।

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