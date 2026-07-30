समस्तीपुर जंक्शन पर मानव तस्करी रोकथाम दिवस पर जागरूकता अभियान
समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर मानव तस्करी रोकथाम दिवस के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल और रेल थाना पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। यात्रियों को मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की।
समस्तीपुर। रेलवे जंक्शन पर गुरुवार को मानव तस्करी रोकथाम दिवस के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल एवं रेल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश क्रोशिया और रेल थानाध्यक्ष बीरबल कुमार ने किया। इस दौरान यात्रियों को मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी जैसे अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। रेलवे स्टेशन परिसर में माइकिंग के माध्यम से लोगों को सतर्क रहने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल रेलवे सुरक्षा बल या रेल पुलिस को देने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि मानव तस्करी और बाल श्रम गंभीर सामाजिक अपराध हैं, जिनकी रोकथाम में आम लोगों की सतर्कता और सहयोग बेहद आवश्यक है।
अभियान में सब इंस्पेक्टर श्याम सुंदर कुमार, शशिकांत तिवारी, बालमुकुंद कुमार, अनीश, सोने लाल ठाकुर सहित आरपीएफ एवं रेल पुलिस के अन्य जवान मौजूद रहे।
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