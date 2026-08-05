कैमूर में विश्व स्तनपान सप्ताह पर माताओ को किया जागरूक

जिले के सरकारी व निजी अस्पतालो में चलाया गया जागरुकता अभियान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सात अगस्त तक चलाया जाएगा कार्यक्रम

जिले के सरकारी व निजी अस्पतालो में चलाया गया जागरुकता अभियान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सात अगस्त तक चलाया जाएगा कार्यक्रम (संपादित) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला शाखा द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह पर बुधवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। चिकित्सकों द्वारा बच्चों को स्तनपान कराने के लिए माताओं को प्रेरित किया गया।

स्तनपान के फायदे आईएमए के जिला सचिव डॉ. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मां का दूध पीने से शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती हैं और वह स्वस्थ बना रहता है। स्तनपान कराने से मां की सेहत ठीक रहती है। आईएमए सात अगस्त तक अभियान चलाएगा। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अरविंद द्विवेदी ने बताया कि स्तनपान कराने से शिशु को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। छह माह तक स्तनपान कराते रहने से शिशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे विटामिन ए एवं एंटीबॉडीज युक्त कोलोस्ट्रम, नवजात शिशुओं की जरूरतों के लिए अनुकूल रूप से विकास में मदद करता है। मां के दूध में मौजूद प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम आदि तत्व शिशु के शारीरिक विकास में मदद करते हैं। पाचन तंत्र में इंफेक्शन दूर होता है। पेट संबंधी बीमारियां होने की आशंका कम होती है। टाइप वन और टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा, आंत संबंधी बीमारियां होने का खतरा घट जाता है।

मां के लिए फायदेमंद स्तनपान से मां को मिलते हैं कई फायदे आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉ. दिनेश्वर कुमार सिंह ने कहा कि स्तनपान कराने से मां को गर्भाशय में होने वाले कैंसर से बचाया जा सकता है। इससे मां और शिशु के बीच भावनात्मक रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर महिला अपने बच्चे को नियमित स्तनपान कराती हैं तो उन्हें ब्लीडिंग के कारण होने वाले दर्द से राहत मिलती है। जिन माताओं ने कम दिनों तक स्तनपान कराती हैं, उनमें अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। स्तनपान से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो रिलैक्स होने और तनाव घटाने के लिए जाना जाता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 10 प्रतिशत तक कम हो जाता है। इन चिकित्सकों ने भी दी राय कार्यक्रम के दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. त्रिभुवन नारायण, डॉ. माहताब खान, डॉ. अर्चना द्विवेदी, डॉ. एमके उपाध्याय, डॉ. निशांत सिंह, डॉ संजय कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. किरण सिंह, डॉ. अनिता सिंह, डॉ. रीता कुमारी, डॉ. प्रतिभा पांडेय, डॉ. मीना पाठक, डॉ. मधु यादव, डॉ. आकांक्षा तिवारी थी। फोटो- 5 अगस्त भभुआ- 7 कैप्शन- सदर अस्पताल के एसएनसीयू में बच्चों की माताओं को बुधवार को स्तनपान के फायदे की जानकारी देते बाल रोग विशेषज्ञ व अन्य।