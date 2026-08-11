विद्यार्थियों ने लिया नशे से दूर रहने का संकल्पक
गोरखपुर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में ‘10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान-2026’ के तहत जागरूकता कार्यक्रम हुआ। ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया।
गोरखपुर, निज संवाददाता। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल विंग एवं राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के तत्वावधान में चलाए जा रहे ‘10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान-2026’ के अंतर्गत मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह अभियान 20 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं ब्रह्माकुमारी बहनों ने शांतिमय गीत से किया। इसके बाद मेडिकल विंग की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिकाओं एवं चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया।
विद्यालय के विद्यार्थियों शिक्षकों ने एक स्वर में नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य डॉ. अरुण कुमार सिंह, बीके कंचन, प्रिया, रंजना, सीमा, संदीप आदि उपस्थित रहे।
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