बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता रथ रवाना

लोहार्दगा, संवाददाता। खरीफ-2026 के तहत बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने जागरूकता रथ को रवाना किया। किसानों को धान और मक्का फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया गया है। 31 अगस्त 2026 तक निबंधन कराने की अपील की गई है।

लोहरदगा, संवाददाता। खरीफ- 2026 के तहत बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाके व्यापक प्रचार-प्रसार एवं किसानों के अधिक से अधिक निबंधन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बुधवार को उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि एवं अन्य जोखिमों से फसलों की सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिले के सभी किसानों से धान एवं मक्का फसलों का बीमा निर्धारित समय सीमा के भीतर कराने और योजना का लाभ उठाने की अपील की।

जागरूकता रथ का महत्व उन्होंने बताया कि जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों का भ्रमण कर किसानों को योजना के लाभ, निबंधन प्रक्रिया, प्रीमियम एवं दावा की जानकारी देगा। किसानों से 31 अगस्त 2026 तक अपना निबंधन कराने का आग्रह किया गया है, ताकि फसल क्षति की स्थिति में उन्हें बीमा का लाभ मिल सके।

निबंधन प्रक्रिया योजना के तहत किसान मात्र एक रुपये की टोकन राशि देकर पीएमएफबीवाई पोर्टल, प्रज्ञा केंद्र, संबंधित बैंक शाखा, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, सहकारी बैंक तथा बीमा कंपनी के कार्यालय के माध्यम से निबंधन करा सकते हैं। निबंधन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज, वंशावली, बटाईदार होने पर बटाई प्रमाण-पत्र, फसल बुवाई का स्वसत्यापित प्रमाण- पत्र तथा मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, उप विकास आयुक्त राज महेश्वरम, परियोजना निदेशक आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी कालेन खलखो, जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोप्पो, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।