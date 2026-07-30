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एचपीवी टीकाकरण अभियान को मिली रफ्तार, 50 बालिकाओं ने लगवाई वैक्सीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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टीकाकरण के दौरान डॉ. संगीता मोहन व अन्य महिलाएं।शाहजहांपुर, संवाददाता। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को गुरुवार को नई गत

एचपीवी टीकाकरण अभियान को मिली रफ्तार, 50 बालिकाओं ने लगवाई वैक्सीन

शाहजहांपुर। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को गुरुवार को नई गति मिली। उड़ान एक उम्मीद वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वावधान में हरकुमार पाठक विद्यालय में आयोजित पहले एचपीवी टीकाकरण शिविर में विभिन्न विद्यालयों की 50 बालिकाओं ने वैक्सीन लगवाकर अभियान में भागीदारी की। संस्था पिछले कई महीनों से शहर के विभिन्न विद्यालयों में छात्राओं और उनके अभिभावकों को सर्वाइकल कैंसर के कारण, बचाव और एचपीवी वैक्सीन की उपयोगिता के प्रति जागरूक कर रही है। इसी का परिणाम रहा कि हरकुमार पाठक विद्यालय, आर्य महिला विद्यालय, आकांक्षा हाई स्कूल और अग्निहोत्री स्कूल की छात्राओं ने उत्साह के साथ टीकाकरण कराया。

संस्थान के सदस्यों की राय

संस्था की उपाध्यक्ष डॉ. संगीता मोहन ने कहा कि एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रभावी माध्यम है और समय पर टीकाकरण से इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। संस्था की अध्यक्षा नीलम गुप्ता ने बताया कि महिलाओं और किशोरियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

अगले शिविर की जानकारी

डॉ. संगीता बताया कि अभियान का दूसरा एचपीवी टीकाकरण शिविर शुक्रवार को जीजीआईसी चौक में आयोजित होगा। शिविर को सफल बनाने में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज, डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्यकर्मियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

सामान्य प्रश्न

एचपीवी टीकाकरण शिविर कब आयोजित होगा?
अगला एचपीवी टीकाकरण शिविर शुक्रवार को जीजीआईसी चौक में आयोजित होगा।

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