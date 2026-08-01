माई भारत पोर्टल से जुड़ने के लिए युवाओं को किया गया जागरूक
हवेली खड़गपुर में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत माई भारत पोर्टल का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रौशन कुमार सिंह ने कॉलेजों में युवाओं को पंजीकरण के लाभों और नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। अभियान का उद्देश्य युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनके पंजीकरण को बढ़ावा देना है।
हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे मेरा युवा भारत पोर्टल गहन पंजीकरण एवं जन जागरूकता अभियान तथा नशा मुक्त युवा कार्यक्रम के तहत प्रखंड में युवाओं को माई भारत पोर्टल से जोड़ने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हवेली खड़गपुर प्रखंड के स्वयंसेवक सह नगर कार्यवाह रौशन कुमार सिंह ने राजकीय पोलिटेक्निक रमनकाबाद, एनएस कॉलेज समेत विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में युवाओं को माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण के लाभों की जानकारी दी।
अभियान का उद्देश्य
साथ ही युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता, स्वयंसेवा तथा नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। रौशन कुमार सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को माई भारत पोर्टल से जोड़कर उन्हें सरकार की युवा कल्याण योजनाओं एवं स्वयंसेवी गतिविधियों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक प्रखंड के प्रत्येक कॉलेज और स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर अधिकाधिक युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान के दौरान युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पोर्टल से जुड़ने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।
सामान्य प्रश्न
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