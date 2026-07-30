बांका : डीआरसीसी की कार्यशाला में छात्रों को सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

बांका डीएम के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के क्रम में बुधवार को केंद्रीय विद्यालय, बांका में जागरूकता एवं परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डीआरसीसी के प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक ने छात्रों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में करीब 79 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। वहीं केंद्रीय विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य मुकेश कुमार भी कार्यशाला में उपस्थित रहे और छात्रों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

योजनाओं का विवरण

मौक़े पर अधिकारियों ने बताया कि, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को चार लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही इस योजना में छात्रों को ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता। योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को डीआरसीसी में आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराना होता है। इसके बाद एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी होने पर स्वीकृत राशि संबंधित शिक्षण संस्थान को भेजी जाती है, जबकि रहने और भोजन का खर्च छात्र के बैंक खाते में उपलब्ध कराया जाता है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी जानकारी दी गई। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि, इंटर या स्नातक पास 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे युवा, जो आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें 24 महीने तक प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। साथ ही कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भी जानकारी दी गई। अंत में अधिकारियों ने छात्रों से अपील किया कि, वे योजनाओं का लाभ लेने के लिए समय पर डीआरसीसी पहुंचकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य कराएं।