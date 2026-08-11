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दुकानदारों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक छोड़ने की अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सुल्तानगंज में गंगा घाट पर 'प्लास्टिक मुक्त हरित श्रावणी मेला' के अंतर्गत जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। श्रद्धालुओं और दुकानदारों को प्लास्टिक प्रदूषण और गंगा की सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। दुकानदारों से अपील की गई कि वे पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाएं और प्लास्टिक कचरा न फेंके। यह अभियान 2026 तक जारी रहेगा।

दुकानदारों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक छोड़ने की अपील

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। वन प्रमंडल भागलपुर, रिजेनेरेटिव बिहार और माटी मंत्रा असर के संयुक्त तत्वावधान में जलवायु समर्थ पंचायत अभियान के अंतर्गत संचालित ‘प्लास्टिक मुक्त हरित श्रावणी मेला’ के तहत सावन के दूसरे सोमवार को गंगा घाट पर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज सुल्तानगंज के गंगा घाट और आसपास के क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान आयोजित हुआ।अभियान के दौरान श्रद्धालुओं, कांवरियों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले नुकसान तथा गंगा को स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। गंगा घाट और आसपास की दुकानों पर जाकर दुकानदारों से अनुरोध किया गया कि वे सिंगल-यूज प्लास्टिक, पॉलीथिन, शैंपू पाउच और प्लास्टिक पैकिंग का उपयोग कम करें तथा इसके स्थान पर कागज, कपड़े या अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाएं।

दुकानदारों से अपील की गई कि दुकान से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को खुले में या गंगा में न फेंकें। जनजागरूकता अभियान में गंगा घाट पर मौजूद पुजारियों ने भी सक्रिय सहयोग किया। आयोजकों ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त हरित श्रावणी मेला 2026 केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से चलने वाला निरंतर जनजागरूकता अभियान है।

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