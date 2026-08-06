शिक्षण संस्थानों में चला न्यू वोटर कैंपेन
धनबाद में बुधवार को छात्र-छात्राओं को न्यू वोटर बनने के लिए जागरूक किया गया। कॉलेजों ने सोशल मीडिया पर हैश टैग न्यू वोटर कैंपेन चलाया और छात्राओं को मतदाता सूची में पंजीकरण की प्रक्रिया से अवगत कराया। 75 छात्राओं ने नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया।
धनबाद। जिले के शिक्षण संस्थानों में बुधवार को न्यू वोटर बनने के लिए छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया। सोशल मीडिया पर हैश टैग न्यू वोटर कैंपेन चलाया गया। सेल्फी लेकर कॉलेज के सोशल मीडिया पेज पर साझा की गई। एसएसएलएनटी में बुधवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुकी छात्राओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करना था। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, मतदान के महत्व व लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका की जानकारी दी गई। उन्हें फॉर्म-6 के माध्यम से ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीकरण से भी अवगत कराया गया।
75 छात्राओं ने नए मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराया।
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