नशा मुक्त भारत के लिए किया जागरूक
प्रयागराज में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रो. राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय ने करछना में जागरूकता सभा आयोजित की। कार्यक्रम में छात्रों ने स्थानीय व्यापारियों से संवाद कर नशा मुक्ति और पुनर्वास योजनाओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम में कई शिक्षकों ने भाग लिया।
प्रयागराज। प्रदेश सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना परिसर इकाई एवं व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग ने बुधवार को करछना के चाका ब्लाक में तहसील स्तर के स्थानीय प्रतिष्ठानों में जागरूकता सभा का आयोजन किया। इस मौके पर जुटे छात्रों ने स्थानीय कर्मियों एव व्यापारियों से संवाद कर प्रदेश सरकार की नशा मुक्ति एवं पुनर्वास योजनाओं की जानकारी साझा की। कार्यक्रम समन्वयक प्रो. आशुतोष कुमार सिंह, प्रो. विवेक कुमार सिंह, प्रो. राजकुमार गुप्त, डा. प्रदीप कुमार त्रिपाठी, डा. श्वेता कुमारी, डा. अतुल कुमार वर्मा एवं डा. राहुल कुमार ने सहभागिता की।
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