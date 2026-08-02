नशा व्यक्ति नहीं परिवार और समाज को करता है प्रभावित

बेतिया, बेतिया कार्यालय नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, समाज और भविष्य को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जीवन में अनुशासन, सकारात्मक सोच और अच्छे संस्कार अपनाने का आग्रह किया तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उक्त बातें एमजेके कॉलेज के प्राचार्य डॉ एन के बैठा ने रविवार को कही।

जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एमजेके कॉलेज में एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित एवं जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन के प्रसारण से हुई। महाविद्यालय के सभागार में बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. इंदु शुक्ला ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उनका कर्तव्य है कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक युवा को नशा मुक्त जीवन अपनाकर समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।