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महिला विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत 2047' अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना था। एनएसएस स्वयंसेवकों ने जागरूकता रैली निकाली और नशा मुक्त भारत के लिए शपथ ली।

महिला विश्वविद्यालय में नशा मुक्त युवा अभियान

जमशेदपुर। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में एनएसएस की ओर से ‘नशा मुक्त युवा, विकसित भारत 2047’ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित करना था। कुलपति डॉ. इला कुमार के मार्गदर्शन में एनएसएस स्वयंसेवकों ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान सभी लोगों ने देश को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। स्वयंसेवकों ने संकल्प लिया कि वे खुद नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे।

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