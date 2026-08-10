नशे से दूर रहने की छात्राओं ने ली शपथ
नशामुक्ति अभियान के तहत शपथ लेतीं छात्राएं।शाहजहांपुर। आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी के निर्देशन में नशा मुक्
शाहजहांपुर। आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी के निर्देशन में नशा मुक्त जन जागरूकता अभियान के तहत रविवार को ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ विषय पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी पारुल यादव ने छात्राओं, स्वयंसेविकाओं, रेंजर्स और शिक्षकगण को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अनुराधा के निर्देशन में छात्राओं ने ‘नशा मुक्त युवा का राष्ट्र निर्माण में योगदान’ विषय पर निबंध लिखे।
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