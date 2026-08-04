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विधिक सेवा प्राधिकरण ने नशा व बाल विवाह को लेकर किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
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विधिक सेवा प्राधिकरण ने नशा व बाल विवाह को लेकर किया जागरूक

कटिहार, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के डीएडब्लूएन एवं एएसएचए कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तटवासी समाज न्यास के द्वारा संचालित कवच 2.0 परियोजना के तहत राजकीय उच्च विद्यालय शरीफगंज कटिहार में छात्र-छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूक कर उन्हें सामाजिक परिवर्तन का सहभागी बनाना था। प्रधानाध्यापक मोहम्मद जमीर अनवर ने मुख्य अतिथि न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कमलेश सिंह देऊ का स्वागत किया। न्यायाधीश ने कहा कि कानून की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बावजूद सुखे नशे का बढ़ता दायरा चिंता का विषय है। असामाजिक तत्व कम उम्र के बच्चों को लालच देकर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश करते हैं और वह सफल भी हो रहे है । इसीलिए विद्यार्थियों को हर प्रकार के प्रलोभन से सतर्क रहना होगा। उन्होंने छात्रों से बाल विवाह का विरोध करने नशे से दूर होने तथा अपने परिवार और समाज को भी जागरूक करने का आवाहन करते हुए कहा कि समाज का सजग विद्यार्थी ही कल के स्वस्थ और सुरक्षित समाज की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मुख्य न्याय रक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श सेवाओं की जानकारी दी।कवच 2.0 के परियोजना प्रबंधक मोहमद फारूक आलम के द्वारा बच्चों के अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि कहीं भी अगर बच्चों के अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसमें सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून है। उस कानून के तहत बच्चों को सुरक्षित करना हमारा दायित्व है। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 , जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एवं बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अन्य अधिनियम के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उनके द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन के टौल फ्री नंबर 1098, आपातकालीन सेवा 112, महिला विकास निगम के द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर 181, तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 15100 के उपयोग की अपील की। कार्यक्रम में कवच 2.0 के जिला समन्वयक रोशन कुमार, प्रखंड समन्वयक प्रदीप कुमार, विद्यालय के शिक्षक ,शिक्षिका एवं विद्यार्थी मौजूद थे।

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