नशामुक्त जीवन अपनाने का आह्वान
स्वार के राजकीय महाविद्यालय रजा नगर में 'नशा मुक्त युवा, विकसित भारत' अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री का संबोधन भी छात्र-छात्राओं को दिखाया गया, जिसमें नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शिक्षकों ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला।
स्वार। राजकीय महाविद्यालय रजा नगर में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत" अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण दिखाया गया। संबोधन में युवाओं से नशामुक्त जीवन अपनाने का आह्वान किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ.आर.एस. गिरि, डॉ. कैलाश चंद्र, डॉ. चितरंजन सिंह, डॉ. अनुपम मित्र, डॉ. बाल मुकुंद वर्मा, डॉ. कपिल देव तथा डॉ. मनीषा रानी ने भी अपने विचार रखते हुए नशे के दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
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