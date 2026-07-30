नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ पूरे परिवार को प्रभावित करता है: कुलपति
आजमगढ़, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशा न करने का संकल्प दिलाया। अभियान समिति के अध्यक्ष प्रो. अजीत प्रसाद राय ने नशे के विरुद्ध व्यापक जनजागरण की आवश्यकता बताई।
आजमगढ़,संवाददाता। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गुरुवार को जन जागरूकता व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाना था । कुलपति प्रो. संजीव कुमार ने उपस्थित शक्षिकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को नशा न करने और समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं,बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है कि वह युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखकर उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ें。
जन जागरूकता
अभियान समिति के अध्यक्ष प्रो.अजीत प्रसाद राय ने कहा कि नशा आज युवाओं के भवष्यि के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। समाज,परिवार और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर इसके विरुद्ध व्यापक जनजागरण चलाना होगा। उन्होंने वद्यिार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अभियान समिति के सदस्य डॉ.शशि प्रकाश शुक्ल,डॉ.परमानंद पांडेय,डॉ. हरेंद्र सिंह प्रजापति, डॉ. सचिन राय, आदर्श मिश्रा, शांभवी तिवारी, सूर्य प्रकाश अग्रहरी एवं सदस्य सचिव एवं सहायक कुलसचिव चंदन कुमार आदि उपस्थित रहे। संचालन डॉ.मनीषा सिंह ने किया।
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