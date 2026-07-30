मानव तस्करी के विरुद्ध तीन दिवसीय जन-जागरूकता रथ रवाना
गया में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए तीन दिवसीय रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में लोगों को मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जागरूक करेगा। यह अभियान आम नागरिकों, प्रवासी श्रमिकों और महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी देगा।
मानव तस्करी के विरुद्ध तीन दिवसीय जन-जागरूकता रथ रवाना गया जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचातयों के पहुंचेगा रथ- मानव तस्करी के विभिन्न पहलुओं से लोगों को अवगत कराया जाएगागया जी, प्रधान संवाददातामानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के मौके पर गया कलेक्ट्रेट से तीन दिवसीय जन जागरुकता रथ रवाना किया गया। गुरुवार को डीएम शशांक शुभंकर ने हरी झंडी दिखाकर रथ को जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए भेजा। संस्था अदिथि का यह प्रयास बिहार में मानव तस्करी, बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी की रोकथाम, पीड़ितों के बचाव, संरक्षण, पुनर्वास तथा उनके अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए है। तीन दिनों यह रथ गया जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों एवं संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करेगा।
अभियान के दौरान आम नागरिकों, प्रवासी श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं एवं समुदाय के अन्य वर्गों को मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के कारणों, जोखिमों, बचाव के उपायों, सुरक्षित पलायन, कानूनी अधिकारों की जानकारी देगा। संस्था के जिला कार्यक्रम प्रबंधक शत्रुधन दास ने कहा कि मानव तस्करी केवल अपराध नहीं बल्कि मानव गरिमा और मानवाधिकारों पर सीधा आघात है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें