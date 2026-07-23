मानव तस्करी, बाल श्रम व बंधुआ मजदूरी के खिलाफ छात्राओं को किया जागरूक
फोटो मानव तस्करी, बाल श्रम व बंधुआ मजदूरी के खिलाफ छात्राओं को किया जागरूक -फतेहपुर थाना की पहल पर मॉडल स्कूल परिसर में चला जनजागरूकता अभियान -पुलिस
मानव व्यापार, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन सप्ताह के तहत गुरुवार को छात्राओं को जागरूक किया गया। फतेहपुर स्थित सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) प्लस टू प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय परिसर में जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का आयोजन स्थानीय फतेहपुर थाने की ओर से किया गया, जिसमें छात्राओं को मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी जैसी सामाजिक कुरीतियों से बचाव और इनके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। फतेहपुर थाने के सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार और संदीप कुमार ने छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन, संदिग्ध गतिविधि या मानव तस्करी से जुड़े मामलों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
उन्होंने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को कानूनन अपराध बताते हुए इसके खिलाफ सजग रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने समाज से मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य उमेश कुमार, महिला पुलिस बल, सामाजिक कार्यकर्ता टोटो भाई तथा विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्राएं उपस्थित रहीं।
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